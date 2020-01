Spaccia droga in pizzeria. Catturato dai carabinieri

VILLA LITERNO – In Villa Literno, nel corso della notte in via dei Mille all’interno di una pizzeria, i carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, T.T., cl. 85, del posto. L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma mentre cedeva 0.8 gr di sostanza stupefacente di tipo marijuana ad un giovane del luogo. A seguito di perquisizione personale e domiciliare, sulla persona e presso l’abitazione del 35enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori gr 5 circa della medesima sostanza stupefacente suddivisa in dosi. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.