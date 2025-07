Spaccio a bordo di una Smart: carabinieri arrestano 28enne

Condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria

SAN PRISCO – Nella notte scorsa, a San Prisco, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 28enne di Capodrise, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato notato in via Monaco mentre, a bordo di una Smart, si avvicinava a un acquirente occasionale per cedergli la droga. I militari sono prontamente intervenuti, bloccando e perquisendo il sospettato.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 0,72 grammi di hashish, 0,64 grammi di marijuana, 10 grammi di crack e la somma in contanti di 200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.