Spaccio di droga: in due a rischio processo

CASTEL VOLTURNO – Spaccio di droga: in due rischiano il processo. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Varriale, 22 anni, e Raffaele Costanzo, 21 anni. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice Federico Villano ravvisò “serialità, continuità e professionalità” nello spaccio di droga messo in piedi da Varriale. Otto le cessioni di droga contestate a quest’ultimo, adesso libero, e due a Costanzo, mai raggiunto da provvedimento restrittivo. Ad innescare l’attività investigativa la perquisizione andata in scena nell’estate del 2021 grazie alla quale Varriale venne trovato in possesso di due dosi di hashish e di 4.170euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’udienza preliminare si celebrerà a fine febbraio