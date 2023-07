IL 2° VIDEO E LE FOTO. NARCOTRAFFICANTI, TUTTI I NOMI DEGLI INDAGATI tra cui 2 donne. C’è una pariglia di italiani, uno si chiama…

Emergono nuovi particolari sul maxi blitz di stamattina

CASTEL VOLTURNO- Non sono nomi conosciuti, si tratta di persone di origine africana, ma la loro attitudine e il loro grado di pericolosità criminale è fuori discussione. Si vede anche dall’enorme pacco di cocaina maneggiato da uno dei carabinieri subito dopo il blitz nell’immobile in cui si trovava. Se gli ordini di custodia cautelare in carcere sono 5, gli indagati sono complessivamente13, la maggior parte stranieri e due italiani.

E francamente non si capisce per quale motivo i nomi degli stranieri siano stati comunicati e quelli dei due italiani, tra cui ci sarebbe un mondragonese Raffaele Cavallo, pregiudicato da poco uscito dal carcere. Questi gli altri più nomi: Osaimodiue Divine, Alasa Shedrack, Omane Francis, Molah Habib Husein, Ampaabeng Yeboah e Nnabuihe Lucky, Odo Augustine Nwebila, Hamidou Boureima e Benson Alex. Tra questi, dicevamo, una donna di 27 anni residente nel Lazio (precisamente a Santi Cosma e Damiano) e un 45enne di Boville Ernica, nel frusinate. Gli indagati, pare, comunicassero attraverso dei microcellulari.