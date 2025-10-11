Spaccio di stupefacenti, scattano le condanne per tre giovani

I ragazzi erano già noti alle forze dell’ordine

BELLONA – Scattano le manette per tre giovani bellonesi coinvolti in una rete di spaccio di droga. I Carabinieri della Stazione di Vitulazio li hanno arrestati nel pomeriggio di ieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Sì tratta di un 24enne, un 23enne e un 20enne, condannati a pene comprese tra i 4 e i 6 anni per una serie di episodi di detenzione e spaccio avvenuti tra maggio e ottobre 2023. Tutti e tre erano già noti alle forze dell’ordine.

Dopo le procedure di rito in caserma, sono stati trasferiti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per scontare la pena definitiva.