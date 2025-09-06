Spaccio nella villa comunale tra i bambini e le famiglie. 2 ARRESTI

SAN NICOLA LA STRADA – Ancora una volta la villa comunale del Largo Rotonda a San Nicola La Strada, come ormai noto non essere luogo di sole passeggiate serali e ritrovo per famiglie, si è trasformata, la scorsa notte, nello scenario di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri della locale Stazione.

Nel corso di un servizio predisposto per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto due cittadini gambiani, già noti alle forze dell’ordine, rispettivamente di 37 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e con precedenti penali, regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i due sarebbero stati sorpresi subito dopo aver ceduto, in due distinte occasioni, complessivamente circa 3 grammi di hashish a due giovani acquirenti. Questi ultimi, fermati e identificati, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo come assuntori di sostanze stupefacenti e hanno confermato, con le loro dichiarazioni, l’attività di spaccio.

La successiva perquisizione personale eseguita a carico dei fermati ha permesso di rinvenire il denaro contante, ritenuto provento della cessione appena avvenuta. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati.

I due gambiani, dichiarati in arresto, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.