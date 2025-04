SPARATORIA AL CENTRO COMMERCIALE. Le condizioni dei feriti, la dinamica e il fermo dell’aggressore

Continua il lavoro degli investigatori per stabilire i motivi dell’aggressione

ALIFE – Attimi di terrore questa mattina al centro commerciale “L’Elefantino” di Alife, dove si è verificata una sparatoria che ha coinvolto due imprenditori del posto, i cugini Antonio e Raffaele Visone. Secondo una prima ricostruzione i due, come ogni giorno, si erano recati al bar di famiglia, situato all’interno della galleria del centro commerciale.

Ad attenderli fuori, però, c’era l’aggressore, armato e – stando alle indagini – intenzionato a colpire. Appena li ha visti, ha aperto il fuoco: tre colpi hanno raggiunto Raffaele alle gambe, provocandogli una grave ferita al femore.

A quel punto Antonio, nel tentativo di difendere il cugino, si è scagliato contro l’aggressore, riuscendo a strattonarlo e farlo cadere a terra. Nella colluttazione, però, anche lui è rimasto ferito, colpito al ginocchio.

Fortunatamente, entrambi sono stati soccorsi tempestivamente e non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione. L’aggressore è stato posto in stato di fermo e trasferito nell’ospedale di Sessa Aurunca dove ora è piantonato dai carabinieri a seguito di una ferita riportata alla testa causata durante la caduta avvenuta nella colluttazione