SPARATORIA NEL CENTRO COMMERCIALE. Ecco chi sono i due imprenditori casertani feriti a colpi di pistola

ALIFE – Torniamo a parlare dell’Ultim’ora lanciata questa mattina (CLICCA E LEGGI LA NEWS), relativamente alla sparatoria centro commerciale L’Elefantino, alle porte di Alife lungo la strada provinciale per Piedimonte Matese. Un uomo di 80 anni, residente proprio ad Alife, avrebbe aperto il fuoco contro due persone nel parcheggio della struttura. Si tratterebbe, secondo le prime ricostruzioni, di un vero e proprio tentativo di esecuzione.

Le vittime della sparatoria sono Raffaele e Antonio Visone, imprenditori della famiglia che ha realizzato e gestisce il centro commerciale. Entrambi sono rimasti feriti: uno dei due è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, l’altro al nosocomio di Piedimonte Matese. Le loro condizioni sono al momento sotto osservazione, ma non sarebbero in pericolo di vita.

L’episodio ha scatenato il panico tra i presenti: clienti e dipendenti si sono rifugiati nei negozi o sono fuggiti all’esterno. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e le ambulanze del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti e avviato le indagini.

Le motivazioni dietro il gesto dell’anziano non sono ancora chiare, così come la dinamica completa della sparatoria. L’uomo è stato fermato e condotto in caserma.