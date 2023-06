SPARI AL FIGLIO DELL’EVRAIUOLO DAVANTI AL BAR. Perquisizione in casa del genero di Vincenzo Caterino “Baffone”

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Le forze dell’ordine perquisito la casa di Francesco Taurino situata a Castel Volturno.

Il blitz è legato agli spari contro l’auto di Tammaro Caterino, figlio del boss Sebastiano Caterino, ucciso a Santa Maria Capua Vetere nell’ottobre 2003.

Francesco Taurino e Gennaro Taurino, secondo le prime indagini della polizia, sarebbero stati tra i protagonisti in quei concitati minuti dello scorso venerdì, 9 giugno.

I due sono figli di Carlo Taurino, uomo del clan Bidognetti, condannato per tentata estorsione, reato compiuto agevolando la cosca e deceduto recentemente. Francesco Taurino, tra l’altro, è genero di Vincenzo Caterino Baffone, ex titolare del ristorante Lancione, condannato per estorsione e favoreggiamento.