Spari di pistola per festeggiare Capodanno: c’è la prima vittima

CASERTA – In Campania e in tutto il sud Italia vige una criminale abitudine, ovvero gli spari di colpi di pistola per festeggiare l’inizio dell’anno.

Nelle prime ore del 2024 sono state due le storie drammatiche legate a questo folle gesto e una ha avuto l’epilogo peggiore.

Se la famiglia di E.N., 26enne di Santa Maria Capua Vetere, spera e prega per il giovane, ferito alla testa questa notte, sulla cui dinamica dello sparo la polizia indaga anche per un possibile delitto volontario (CLICCA QUI PER I DETTAGLI), la prima vittima arriva dalla provincia di Napoli.

La tragedia si è consumata ad Afragola.

Una donna di 45 anni, Concetta Russo, è stata raggiunta da un proiettile vagante mentre festeggiava l’arrivo del nuovo anno nella sua casa in via Plebiscito.

Secondo quanto ricostruito, Concetta si trovava sul ballatoio di casa quando è stata colpita alla testa dal proiettile. Portata d’urgenza al Cardarelli di Napoli, si è spenta poche ore dopo.