STALKING. Dipendente comunale già in semilibertà finisce in carcere: continuava a tormentare la sua ex compagna
6 Settembre 2025 - 12:05
Troppe violazioni accertate
SUCCIVO – Questa mattina, sabato 6 settembre, i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un 40enne, residente a Frattaminore, con attività lavorativa nel comune di Succivo, già noto alle forze dell’ordine.
Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, ha disposto per l’uomo la revoca della misura alternativa della semilibertà, sostituita con la detenzione in carcere, a seguito delle numerose violazioni, accertate dai militari dell’Arma, commesse rispetto alle prescrizioni cui era sottoposto.
Lo stesso, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, nonostante il beneficio della misura attenuata, avrebbe reiterato comportamenti incompatibili con il regime di semilibertà, costringendo così l’Autorità Giudiziaria a intervenire con un irrigidimento della pena.
Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato ristretto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’arresto si inserisce nel più ampio contesto di monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive, con particolare attenzione ai casi di stalking e violenza domestica, fenomeni che continuano a destare forte allarme sociale.