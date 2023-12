IL NOME. Stalking alla ex moglie. Dà fuoco al portone di casa: 65enne arrestato dai carabinieri

Il provvedimento è scattato nella serata di ieri

SAN FELICE A CANCELLO – Ieri sera i carabinieri della stazione di San Felice a Cancello hanno hanno tratto in arresto, Giuseppe Saccavino di 65 anni detto Peppe ‘o mussaiuolo per essersi reso responsabile di atti persecutori e danneggiamento a seguito di incendio. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma attraverso immagini riprese da un sistema di videosorveglianza, durante la notte tra l’8 e il 9 dicembre, con del liquido infiammabile e una torcia incendiaria avrebbe dato fuoco al portone d’ingresso dell’abitazione in cui vive la ex moglie, da cui è separato dal 2005.

A denunciare l’accaduto la stessa vittima destinataria, dopo la separazione dell’abitazione coniugale di cui l’uomo rivendica la proprietà. Nel corso della perquisizione domiciliare, nella sua camera da letto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello a punta affilata con lama di 20 centimetri, che era poggiato sul comodino della camera da letto. Il provvedimento è scattato in serata e dopo le formalità di rito è disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.