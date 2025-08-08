Stasera, venerdì, alle 19 la messa di trigesimo. Ancora lacrime a 30 giorni di distanza dalla morte dell’arch. 35enne Maura Coppola

L’appuntamento è fissato nella Chiesa di Sant’Eufemia a Carinaro

CARINARO – Un lutto straziante che ha colpito duramente due famiglie e che, ad un mese di distanza, porta ferite brucianti che faranno fatica a rimarginarsi.

Stasera, alle ore 19, nella Chiesa di Sant’Eufemia di Carinaro, ci sarà la funzione religiosa del trigesimo della morte dell’arch. Maura Coppola, morta per un male incurabile a soli 35 anni e che ha lasciato in eredità un fiore preziosissimo, una figlia di 3 anni, oggi al centro di ogni pensiero di un marito rimasto vedovo troppo giovane, Raffaele Vitale, che ogni giorno ricorda l’intensità del suo amore in bellissime pubblicazioni affidate a Facebook.

Le famiglie Coppola e Vitale saranno consolate anche stasera da tantissimi amici di Maura Coppola, il cui ricordo verrà tenuto vivo anche al di là dei confini delle sue famiglie, quella di origine e quella di elezione. C’è un’intenzione infatti di creare qualcosa che aiuti i giovani architetti e che possa anche rappresentare un punto di riferimento per la prevenzione contro la terribile piaga dei tumori.