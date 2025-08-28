Stop ai minori di 14 anni in strada dopo mezzanotte: pugno duro del sindaco Corvino

Con questa misura, l’amministrazione comunale punta a rafforzare il controllo sul territorio nelle ore notturne e a tutelare concretamente i più giovani da contesti potenzialmente pericolosi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Una nuova ordinanza sindacale, firmata dal sindaco Ottavio Corvino, introduce misure restrittive per la circolazione dei minori di 14 anni durante le ore notturne. Il provvedimento vieta ai ragazzi non accompagnati da genitori, tutori legali o adulti responsabili di circolare, sostare o frequentare spazi pubblici e luoghi aperti al pubblico nella fascia oraria compresa tra mezzanotte e le 6 del mattino.

La decisione si è resa necessaria per prevenire situazioni di pericolo e garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei più giovani. Nell’ordinanza si richiama infatti l’aumento di episodi che vedono minori in strada nelle ore notturne senza alcuna supervisione, con conseguenti rischi legati a incidenti stradali, aggressioni, consumo di alcol e sostanze stupefacenti, atti di vandalismo e persino contatti con ambienti di criminalità minorile.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, promuovere una maggiore responsabilità da parte delle famiglie, dall’altro sensibilizzare l’intera comunità al tema della protezione dei ragazzi. L’accompagnatore adulto, si precisa, dovrà garantire una sorveglianza diretta e si assumerà la piena responsabilità delle azioni del minore.

Il rispetto dell’ordinanza sarà verificato dalla Polizia Locale, dai Carabinieri e dalla Questura, che procederanno al fermo e all’identificazione dei minori trovati in violazione, attivando le procedure previste dalla legge.