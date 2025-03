Storica famiglia di imprenditori di AVERSA becca mezzo milione di euro di lavori dall’Asl Caserta

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Si tratta del cantiere per trasformare l’ex centro vaccinale covid di Piedimonte Matese in una struttura dedicata alla riabilitazione ortopedica. Per loro anche un appalto significativo al cimitero di Casapesenna

AVERSA – Si chiama Giuseppe Escolino e ha 42 anni il titolare della Imeco, società con sede ad Aversa, in via Cirigliano, ovvero la società che nei giorni scorsi si è vista giudicare i lavori di adeguamento dell’ex centro vaccinale Covid di Piedimonte Matese, che dovrà diventare un reparto di riabilitazione funzionale ortopedica.

La gara, bandita dall’Asl Caserta ha visto la partecipazione di 21 imprese e, non per la prima volta, l’azienda della sanità provinciale ha aggiudicato dei lavori a questa ditta.

Infatti, già nel 2024, la Imaco aveva ricevuto un appalto per dei lavori per l’adeguamento alla messa a norma dell’Unità operativa complessa di anatomia patologica, situata in via Santa Lucia, ad Aversa.

Una famiglia di imprenditori che da anni è attiva nel settore dell’edilizia e dell’immobiliare, partendo da quello che era presumibilmente il nonno di Giuseppe Escolino, nonché suo omonimo, poi passando al figlio Antonio, scomparso qualche anno fa, fino al nipote.

Attualmente, il grande cantiere di famiglia è il Palazzo Antonius, una serie di appartamenti in costruzione proprio in via Cirigliano, storica sede delle attività.

Per quanto riguarda i lavori di adeguamento dell’ex centro vaccinale covid, la società di Escolino ha presentato un ribasso del 36,63%.

In considerazione della base d’asta dal valore di un 771 mila euro, è di circa 500 mila euro il valore dell’importo netto della aggiudicazione in favore della Imeco.