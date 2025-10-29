Studente aggredito da un cane davanti alla scuola: salvato da un collaboratore scolastico

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale

CARINOLA – Momenti di panico questa mattina a Carinola, dove un giovane studente della scuola media statale è stato assalito da un cane proprio davanti all’ingresso dell’istituto.

L’episodio si è verificato poco dopo le 8 del mattino, quando il ragazzo si stava recando a scuola. Improvvisamente, un Rottweiler gli si è avventato contro, mordendolo al braccio e a una gamba. Ancora non è chiaro se l’animale fosse randagio o di proprietà di qualcuno.

Il giovane, colto dal panico e dal dolore, ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione di un collaboratore scolastico che si è precipitato in suo soccorso. L’uomo, con grande prontezza, è riuscito a bloccare l’animale e a strappare il ragazzo alla sua morsa, evitando conseguenze ben più gravi.

Lo studente ha riportato ferite profonde agli arti, in particolare ai tendini e ai legamenti, ed è stato subito medicato: i sanitari gli hanno applicato alcuni punti di sutura.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare la provenienza del cane.