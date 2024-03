Studente investito da un bus. E a pochi metri di distanza giovane in scooter vola dopo un incidente

CAPUA – Mattinata convulsa quella della circolazione stradale della città di Capua.

Se, stamattina, avete potuto leggere di un incidente che ha coinvolto un giovane ragazzo, uno studente colpito da un autobus lungo via Palasciano, nei pressi dell’Istituto Pizzi (leggi qui) , non si tratta dell’unico incidente avvenuto in città.

Infatti, un ragazzo straniero in sella ad uno scooter è stato colpito da un auto mentre si trovava lungo via Gran Maestrato di San Lazzaro, nella zona del rione Macello.

Fortunatamente, in entrambi i casi non ci sono stati ferimenti gravi.