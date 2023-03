Studentessa 17enne investita e uccisa sulle strisce pedonali davanti la scuola

Era riuscita a coronare il suo sogno di diventare una “studentessa fuori sede” e da qualche mese studiava …

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Giovane studentessa, fuori sede, muore in un incidente stradale.

Giorgia Trocciola, 17 anni, investita e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, negli Stati Uniti, davanti alla scuola dove studiava.

Era riuscita a coronare il suo sogno di diventare una “studentessa fuori sede” e da qualche mese studiava in America nella Doherthy dove si era affermata anche in ambito sportivo portando avanti la sua grande passione per il baseball e per il tennis.

Il lutto scuote anche la comunità di Santa Maria Capua Vetere città d’origine di suo papà Gianfranco.