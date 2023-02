Su MONDRAGONE volano gli avvoltoi: professionisti e politici locali fanno incetta di case alle aste fallimentari. E la Procura…

MONDRAGONE (g.g.) – Sono due i fascicoli di indagine aperti negli uffici della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere su fatti sviluppatisi negli ultimi anni nell’area del Comune di Mondragone. Il primo è stato innescato dai fatti, in tutta franchezza clamorosi, immortalati da un video servizio molto coraggioso della nostra giornalista Maria Assunta Cavallo che ha aperto uno squarcio sul modo con cui l’ufficio Anagrafe del Comune – una sorta di feudo della famiglia Zippo, prima con Salvatore, ora con il figlio Gianluca – rilascia documenti che consentono a centinaia e centinaia di immigrati, tutti pilotati da ben conosciuti personaggi, di creare le condizioni per ottenere allungamenti dei permessi di soggiorno e in prospettiva della cittadinanza italiana; il secondo fascicolo, quello più recente, mette sotto la lente di ingrandimento della magistratura inquirente alcune acquisizioni immobiliari, ottenute a prezzi stracciati, quasi sempre in sede di terza chiamata all’asta da parte del tribunale fallimentare.

Un

meccanismo non occasionale che avrebbe consentito a professionisti locali di conquistare la proprietà di case pignorate a persone oberate dalle difficoltà economiche, determinate il più delle volte dalla crisi economica e da conseguenti default commerciali.

Mondragonesi che volano come avvoltoi sulle sventure di altri mondragonesi che masticano amaro, amarissimo assistendo inermi a questo cinici assalti speculativi da parte di chi sa se sempre cosa bolle in pentola al tribunale fallimentare e sa sempre bene come muoversi e in che tempi, accumulando patrimoni per milioni e milioni spendendo pochi euro.

Ora la Procura sta verificando se dentro a queste trame non si siano verificati fatti che integrino la commissione di reati, a partire dalla fuga di notizie riservate. Sotto osservazione le posizioni di alcuni professionisti e di una professionista, oltre che di politici locali.