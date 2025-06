Suicidi nelle carceri e sovraffollamento. La politica incontra il carcere. Tanti parlamentari lunedì 16 giugno in un convegno alla Regione

I temi fondamentali saranno introdotti dall’avv. Francesco Giuseppe Piccirillo. Tra gli altri interverrà anche Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra e sorella di Stefano Cucchi. IN CALCE ALL’ARTICOLO LA LOCANDINA

CASERTA – I casi recenti, verificatesi nei carceri italiani e in quelli campani, l’ultimo dei quali capitato proprio ieri in quello di Smcv dove il detenuto albanese si è tolto la vita impiccandosi dopo che qualche mese fa aveva ucciso a san Felice a cancello la moglie davanti ai suoi figli, ripropongono il problema della necessità di migliorare complessivamente il trattamento dei detenuti a tutela della loro salute fisica e mentale.

Di questo si parlerà lunedì prossimo, 16 giugno, nella sala “Giancarlo Siani” del consiglio regionale della Campania, che si trova nel centro direzionale di napoli, isola F13, a partire dalle 16.

Il convegno si intitola, per l’appunto, “La politica incontra il carcere” e sarà moderato Samuele Ciambriello, garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Ad introdurre i lavori e naturalmente i temi di contenuto degli stessi sarà l’autorevole penalista casertano, molto attivo oltre a Napoli e provincia, Francesco Giuseppe Piccirillo.

Poi i rappresentanti dei partiti: Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega; Luigi Casciello, deputato alla Camera dei “Noi Moderati”. E poi ancora Maria Domenica Castellone, senatrice del M5S; Ilaria Cucchi, senatrice di “Alleanza Verdi e Sinistra”, sorella di Stefano Cucchi morto a causa dei maltrattamenti e dei pestaggi subiti, purtroppo da rappresentanti dello Stato, in carcere subito dopo il suo arresto. Ci sarà anche Michela Di Biase, deputata alla Camera per il PD. Ci saranno Riccardo Magi, di PiùEuropa, con una vastissima e intensissima esperienza testimoniale sui diritti umani calpestati nelle carceri italiane, vissuta nel partito radicale di Marco Pannella ed Emma Bonino. Porterà la sua testimonianza anche Clemente Mastella, più volte parlamentare, oggi sindaco di Benevento e ministro della giustizia, seppur per poco tempo, nel secondo governo prodi, quello uscito dalle elezioni politiche del 2006.

Poi due parlamentari del centro destra: Annarita Patriarca, di Forza Italia e Sergio Lastrelli di Fratelli d’Italia.

La locandina declina quelli che sono i temi classici di questo dibattito che ormai dura da decenni in Italia: suicidi in carcere, sovraffollamento con 62mila detenuti su 45mila posti disponibili. E in questo caso si parlerà probabilmente anche del nuovo piano carceri, varato dal Governo e che prevede la costruzione di nuovi istituti penitenziari. Nove mila persone che devono scontare meno di un anno di carcere e pur non avendo reati ostativi continuano a stare in cella.