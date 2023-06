Sversa rifiuti in strada: beccato dalle telecamere

Individuato dagli agenti della polizia municipale che…

CASALUCE – Beccato a disfarsi, di due sacchi di spazzatura, in un’area pubblica, in piazza Falcone a Casaluce, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie a queste è stato individuato dagli agenti della polizia municipale.

“Lavoriamo per arrivare a quel “senso di comunità” necessario per vivere gli spazi pubblici come propri. Nel frattempo video sorveglieremo tutte le nostre piazze e puniremo gli incivili. Chi non rispetta il prossimo non è benaccetto e non sarà mai tollerato”, ha commentato il sindaco Francesco Luongo.