Sversamento abusivo di rifiuti, beccato dalle telecamere e denunciato

E’ accaduto in via Primo Maggio.

CESA Ieri sera in via I Maggio, all’inizio di zona Arena, c’è stato uno sversamento abusivo di rifiuti. Precisamente è avvenuto il giorno 3 luglio 2023 alle ore 20,16.

Le telecamere che presidiano la zona hanno registrato lo sversamento. Da mesi non si registravano tali eventi.

Oggi il Comando Vigili Urbani, diretto dal comandante Francesco Barone, dopo la visione delle telecamere, ha provveduto ad effettuare tutte le verifiche del caso.

Il veicolo è intestato ad una persona residente in un altro Comune e già si è provveduto a convocare il presunto autore della condotta che, logicamente, sarà sanzionato. Nei giorni scorsi, sempre grazie all’ausilio dell’impianto di video sorveglianza, in Via Fratelli Cervi, sono stati rinvenuti rifiuti consistenti di materiale per imbarcazione abbandonati in modo incontrollato.

Dalle tracce ritrovate si è risaliti ai trasgressori ed è stata applicata la sanzione con la rimozione degli stessi

“Le nostre telecamere, contrariamente a quanto sostiene qualche cittadino poco informato, funzionano e danno i risultati sperati“, spiegano il sindaco Enzo Guida e l’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino.

“La zona Arena – aggiungono gli amministratori comunali – sia per effetto del presidio costante sia per la presenza di telecamere non è mai stata così pulita. Chi si erge a “paladino dell’ambiente” senza però muovere un dito, dovrebbe quanto meno sapere che non tutte le tipologie rifiuti possono essere rimosse subito. Alcune richiedono un esame e la caratterizzazione, per cui vi sono tempi più lunghi per la rimozione“.

“Per quanto riguarda un video pubblicato di recente sui social teso a far passare l’idea che la zona Arena sia “invasa da rifiuti”, occorre precisare che si tratta di una strada che dovrebbe collegare via Primo Maggio con via Caravaggio. Strada non utilizzabile, sia perchè ad un certo punto interrotta, sia a causa della forte vegetazione che proviene dai terreni privati. Stiamo accertando, con gli uffici comunali, i proprietari delle varie particelle per poter imporre loro il taglio dell’erba e la pulizia. Inoltre, si sta verificando la possibilità di renderla accessibile e praticabile. Gli sversamenti che si vedono in questo video sono recenti ed in fase di accertamento, da parte della Polizia Municipale, per individuare gli autori“,

precisa l’assessore Marrandino.

“La zona Arena – aggiunge il sindaco Guida – è un perimetro molto ampio. Attualmente la strada percorribile è quasi 2 chilometri ed è interessata dai lavori per la realizzazione della pista ciclabile. Non basta riprendere un pezzo della strada, con rifiuti sversati per i quali è in corso l’accertamento degli autori, per affermare che c’è incuria. Per quel che abbiamo fatto in questi anni è evidente che si vuole diffondere in mala fede, una idea errata e negativa del paese, a fronte dei tanti aspetti positivi che vi sono“.