Tamponamento a catena sull’A1 a Marcianise: traffico in tilt e feriti

Coinvolte tre auto

MARCIANISE – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, all’altezza dello svincolo per Villa Literno, in direzione sud.

Il sinistro si è verificato intorno alle 18:20 e ha coinvolto tre autovetture in un tamponamento a catena. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime informazioni ci sarebbero diversi feriti, anche se non in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 per prestare soccorso ai coinvolti e la Polizia Stradale, che ha avviato i rilievi del caso.

A causa dell’incidente, il traffico è attualmente bloccato lungo il tratto interessato, con forti rallentamenti in entrambe le direzioni.