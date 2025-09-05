Tamponamento a catena sull’Asse Mediano, feriti padre e figlia: corsa in ospedale in codice rosso

Il sinistro si è verificato nei pressi di un cantiere Anas

CANCELLO ED ARNONE – Questa mattina, lungo l’Asse Mediano in direzione Nola, si è verificato un tamponamento a catena nei pressi di un cantiere Anas. Tra i veicoli coinvolti anche un padre e una figlia originari di Cancello ed Arnone.

L’uomo, V.G., 51 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Aversa. La figlia, M.G., 21 anni, è stata invece ricoverata nello stesso ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas per la gestione del traffico e la messa in sicurezza del tratto stradale.