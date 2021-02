LA FOTO. Targhe rubate a Caserta e provincia: ladri beccati nell’Audi

CASERTA – Inseguimento nella notte: i ladri abbandonano l’auto e la refurtiva e scappano a piedi. Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, nella tarda serata di ieri a Montemarano, una pattuglia della locale Stazione ha intercettato e bloccato la potente Audi segnalata al 112.

Nel veicolo, preparato “ad hoc” e dotato di targhe rubate qualche giorno fa in provincia di Caserta, sono stati rinvenuti attrezzi da scasso (un grosso martello, 3 “piedi di porco” e un disco per flex) nonché varia refurtiva. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri finalizzati anche all’identificazione dei malviventi scappati nelle campagne circostanti.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.