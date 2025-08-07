Tc San Castrese, doppietta da sogno: dopo la coppa provinciale arriva anche il titolo regionale

Battuto in finale il Tc San Nazzaro: ora i ragazzi di Caporaso volano alla fase nazionale di Catania

SESSA AURUNCA / SAN CASTRESE (Pietro De Biasio) – Il Tennis Club San Castrese sta scrivendo una delle pagine più belle della sua storia recente. Dopo aver trionfato nella Coppa Italia Provinciale, i ragazzi guidati dal maestro Marco Caporaso conquistano anche la Coppa Italia Regionale, certificando il proprio status di realtà solida e in continua crescita nel panorama tennistico campano.

Un percorso tutt’altro che semplice, iniziato con una vera e propria impresa nei quarti di finale contro Villaricca, campioni in carica. Con la squadra sull’orlo dell’eliminazione, Luca Ambrosio, sotto 6-4 4-2, firma una rimonta d’altri tempi e porta il punteggio sull’1-1 dopo la sconfitta iniziale di Pierpaolo Forte. Nel doppio decisivo, la coppia Frasca-Delli Colli resiste alla pressione e porta a casa il match al terzo set. In semifinale contro il Club di Grassano, la musica cambia: Mauro Martina, leader e capitano, e ancora Ambrosio chiudono subito i conti nei singolari con due prestazioni maiuscole. Finale conquistata, ma con ancora tanta fame.

Il giorno della verità arriva contro il Tc San Nazzaro. In palio il titolo regionale e l’accesso alla fase nazionale di Catania (25 – 27 settembre). Si parte in salita: Ambrosio cede di misura il primo singolare, ma Pierpaolo Forte riporta tutto in parità con un capolavoro di determinazione. Sotto 9-5 al super tie-break del terzo set, risale la china e vince 11-9 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Si va al doppio: Giuseppe Delli Colli e Pino Frasca non tremano e chiudono la finale con un doppio 6-4 che scatena la festa. Il successo però va oltre i numeri e le racchette.

A fare la differenza è stato il gruppo: Mauro Martina, Giuseppe Delli Colli, Pino Frasca, Luca Ambrosio, Martino Romano e Pierpaolo Forte,

uniti da un’amicizia autentica e uno spirito di squadra raro da trovare. Anche chi non giocava era sempre presente, pronto a incitare e sostenere, tra trasferte condivise, cene e tante risate. Adesso testa alla fase nazionale, con la guida tecnica e umana del maestro Marco Caporaso, pronto a preparare i suoi ragazzi per un’altra grande sfida. Appuntamento a fine agosto per un mini ritiro che guarda già verso Catania. E chissà che il sogno non possa continuare.