TEANO. Disservizi rifiuti in tre frazioni. I residenti: “Perchè la Tari è aumentata?”

TEANO (Pietro De Biasio) Continuano le segnalazioni da parte dei cittadini in merito ai disservizi nella raccolta dei rifiuti, in particolare nelle frazioni di Cappelle, Fontanelle e San Marco. Negli ultimi tempi sono stati infatti in molti a rivolgersi non soltanto alle istituzioni ma anche a denunciare, attraverso post e fotografie pubblicate sui social, una situazione divenuta ormai insostenibile. Una situazione che andrebbe avanti, secondo quanto riferito, da due settimane, ossia da fine ottobre. Una questione che l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giovanni Scoglio, sta cercando di affrontare colmando il ritardo dovuto ad una fase di start complicata e pian piano sta provando a recuperare. “Non capiamo perché sia stato deliberato l’aumento della Tari a fronte di un palese disservizio che è cronico e da noi più volte denunciato”, sostengono i cittadini delle disagiate frazioni.