TEANO. Guasto alla rete idrica: città a secco, tante proteste

Il guasto alla pompa di sollevamento dell’impianto in località Ponte S. Antonio

TEANO (Pietro De Biasio) Un grosso guasto alla pompa di sollevamento dell’impianto in località Ponte S. Antonio sta causando dei gravi problemi idrici in tutta la città. Questo è il post che ieri mattina il Sindaco di Teano ha scritto per avvisare i cittadini in merito all’accaduto: “Si è verificato un guasto importante al secondo sollevamento. Le ditte sono al lavoro da stamattina, ma il danno potrebbe essere di non rapidissima risoluzione. Nel giro di qualche ora, Teano Centro, Casi e Casamostra dovrebbero essere senza acqua. Ovviamente, continueremo a lavorare per la risoluzione del problema e vi terremo aggiornati”.

Aggiungendo altri particolari con un ulteriore post a tarda serata: “Dopo una estenuante giornata di lavoro, che è ancora in corso e che ha visti impegnati i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, gli uffici comunali, gli amministratori e buona parte delle ditte locali, siamo riusciti nel miracolo di riavviare l’impianto del secondo sollevamento. Se le riparazioni effettuate, che per forza di cose sono provvisorie ed emergenziali, terranno, nel giro di un paio di ore, la fornitura idrica dovrebbe riprendere regolarmente. Incrociamo le dita. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti per la professionalità e la disponibilità mostrate in questa difficilissima e lunga giornata”.Purtroppo, incrociare le dita non è servito perché stanno arrivando tantissime segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la mancanza d’acqua. Il laconico e chiaro giudizio è arrivato da una mamma che non ha dubbi: “Stamattina, giorno di festa, non si può avviare una lavatrice, né una lavastoviglie, né preparare un degno pasto e nemmeno concedersi una doccia. Non ci resta che affidarci ai Santi”. Il motivo per cui accadono queste cose in maniera ripetitiva, non è dato al fatto della siccità o della carenza d’acqua, sostanzialmente è dato dalla manutenzione scarsa degli impianti. Negli ultimi due anni infatti con ben 8 determine sono state assegnate riparazioni alla pompa che sta causando i disagi un totale di € 27.427,16 ed oltretutto si continua a rimanere per giorni senza acqua.