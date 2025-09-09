TENNIS. INTERNAZIONALI MASCHILI DI POZZUOLI. Fabrizio Osti supera il primo scoglio nell’ITF flegreo. Le dichiarazioni post-partita, ora giovedì di nuovo in campo per gli ottavi

Il tennista di Ercole ha battuto in tre set Edoardo De Filippo. Questo ITF mette in palio 25 punti per la classifica ATP

POZZUOLI (alfonso centore)- Ottimo esordio per il casertano Fabrizio Osti nell’ITF 25 di Pozzuoli, torneo che da anni ormai fa gola a molti giocatori in posizioni del ranking molto interessanti per gli spettatori.

Basti pensare che all’ombra dei campi flegrei, quest’anno, la fa da principe (almeno nel seeding del tabellone) Ryan Peniston, ex 123 ATP che vanta risultati di tutto rispetto come quarti di finale al Queen’s e un secondo turno a Wimbledon, i due tornei erbivori londinesi più prestigiosi.

In mattinata Osti, da wild card, ha aperto il tabellone del torneo come prima partita e non ha di certo deluso trionfando al terzo set contro Edoardo De Filippo con il punteggio di 6-3/6-7/6-1 e accedendo, di fatto, al secondo turno dove lo attende un avversario non facile. Qui il suo commento sul match appena trascorso:

”Sicuramente è stato emozionante giocare il tabellone principale qui a Pozzuoli, ho avvertito un po’ la tensione all’inizio dell’incontro ma la concentrazione e la voglia di fare bene è prevalsa.

Il cemento non è una superficie che favorisce il mio gioco ma ho saputo gestire bene le difficoltà, soprattutto all’inizio del terzo set dopo esser andato sotto di un break.

Ringrazio la federazione che mi ha dato questa possibilità e cercherò di sfruttarla al meglio anche nel prossimo turno.”

Il suo avversario, in realtà, è ancora da decidere e sarà decretato dal vincente della sfida tra l’inglese Henry Searle (testa di serie numero 4 e numero 387 ATP) e lo spagnolo Carles Hernandez. Da pronostico sembra molto probabile la sfida con il britannico, un test importante per il prosieguo del torneo del giovane talento casertano.