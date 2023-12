TENSIONE ALL’ASI. “Ti sparo in bocca”. In due provano a entrare nell’Ufficio Tecnico

Sono andati via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine

CASERTA – Si sono presentati in due questa mattina, venerdì, dinanzi all’ingresso dell’ASI di Caserta. Hanno chiesto di entrare nello stabile, precisamente nell’Ufficio Tecnico del consorzio intercomunale.

La vigilanza della struttura di viale Mattei, chiaramente, ha chiesto loro identificarsi, ma nessuno dei due ha voluto mostrare i documenti. Anzi, uno dei due soggetti ha minacciato la guardia dicendo: “vuoi vedere che ti sparo in bocca?”.

Una reazione scioccante che, fortunatamente, non si è trasformata in un’aggressione. I due individui sono andati via prima che arrivassero le forze dell’ordine.