Tenta di farla finita in casa, 39enne salvato dai soccorsi

Salvato dai soccorsi, ora si trova all’ospedale di Sessa Aurunca

CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 39 anni è stato trovato in gravi condizioni questa sera a Castel Volturno, in viale Zuccari, dopo un tentativo di suicidio per impiccagione.

Secondo le prime informazioni, i soccorsi sono intervenuti tempestivamente, trovando l’uomo ancora vivo. Un’ambulanza lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Rocco, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.