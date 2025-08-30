Tenta di introdurre droga in carcere: obbligo di dimora per 37enne di CASAL DI PRINCIPE

30 Agosto 2025 - 17:35

L'esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, Caserta, 13 giugno 2020. Un rivolta dei detenuti, sarebbe in atto nell'istituto di pena che in questi giorni Ë al centro di polemiche riguardanti un'inchiesta su presunti pestaggi che sarebbero avvenuti lo scorso 6 aprile. Secondo quanto si apprende da fonti sindacali la rivolta Ë scoppiata nel reparto Danubio. Ieri, nell'infermeria dell'istituto sei agenti sono stati aggrediti da detenuti extracomunitari. ANSA / CESARE ABBATE

Aveva nascosto 130 grammi di hashish per consegnarli al marito detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere

CASAL DI PRINCIPE – Era stata arrestata lo scorso 27 agosto dopo aver tentato di introdurre sostanze stupefacenti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: per una 37enne di Casal di Principe, Luisa I., è stata ora disposta la misura dell’obbligo di dimora.

La donna si era recata in visita al marito detenuto, ma durante i controlli la polizia penitenziaria aveva scoperto circa 130 grammi di hashish, nascosti all’interno della cavità vaginale e coperti con polvere di caffè per mascherarne l’odore. L’arresto era scattato immediatamente, con la misura dei domiciliari.

Il giudice per le indagini preliminari Rosaria Dello Stritto ha convalidato l’arresto, ma ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore Mirella Baldascino disponendo la revoca dei domiciliari e sostituendoli con l’obbligo di dimora a Casal di Principe.

