Tenta di investire le rivali della figlia, mamma 44enne finisce davanti al giudice

Le ragazze avevano insultato sua figlia lei si vendicò.

CASAL DI PRINCIPE. Prima aggredì un gruppo di ragazzine in piazza villa a Casal di Principe con una spranga di ferro, poi si allontanò, si mise a bordo della sua automobile e tentò di investirle. Ora Arianna Corvino di Parete dovrà presentarsi davanti al giudice Antonella Terzi, gup del tribunale di Aversa Napoli nord, per l’udienza predibattimentale, La quarantaquattrenne fu arrestata dalla polizia di Casapesenna: l’aggressione della donna alle ragazzine venne anche ripresa dagli smartphone di alcuni ragazzi presenti in zona. La donna dovrà rispondere di rissa per l’episodio che avvenne il 6 settembre del 2022 nel quale furono coinvolte ed oggi risultano indagate anche quattro minorenni per le quali procede il Tribunale dei Minorenni. In quella serata, l’indagata aveva discusso con le ragazze e le aveva raggiunte con la propria autovettura per sostenere la propria figlia. Ne era scaturita dapprima una discussione, nel corso della quale la fermata aveva aggredito le ragazze con un bastone di ferro, poi salita a bordo della propria macchina e individuato nuovamente il gruppo, le aveva investite. La gravità dell’accaduto e il pericolo di fuga hanno spinto il magistrato ad emettere un provvedimento di fermo. Stamattina c’è stata l’udienza di convalida ma solamente nel pomeriggio si saprà la decisione del giudice.