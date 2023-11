Tenta di speronare la moglie con l’auto, arrestato operaio 43enne

CELLOLE – Accecato dalla gelosia tenta di speronare l’auto della ex. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Cellole. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l’uomo, A. P., operaio 43enne, accecato dalla gelosia nei confronti della moglie, dalla quale si sta separando, ha inseguito la donna in auto e ha più volte tentato di speronarla mentre quest’ultima di rientro da Formia procedeva in direzione Cellole per fare rientro presso la propria abitazione. Intercettato e bloccato dai carabinieri sulla SS7 Quater in località “Borgo Centore” è stato tratto in arresto.