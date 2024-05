Tenta gesto estremo: salvato dai carabinieri

E’ quanto accaduto questo pomeriggio in via San Vincenzo …

SAN FELICE A CANCELLO – Il tempestivo intervento dei carabinieri di San Felice a Cancello ha permesso, questo pomeriggio, di salvare la vita ad un uomo della frazione di Talanico.

Quando i militari sono giunti su un uliveto in via San Vincenzo hanno trovato una persona pronta a compiere un gesto estremo, tentativo stroncato sul nascere senza alcuna conseguenza per l’uomo non nuova a gesti del genere