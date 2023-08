Tenta il colpaccio alle Poste, carabinieri a caccia del bandito

I dipendenti si sono chiusi all’interno dell’ufficio.

SAN FELICE A CANCELLO. Ha tentato il colpo alle poste di San Marco Trotti, in via Trotti, nel comune di San Felice a Cancello, ma è dovuto fuggire via a gambe levate quando i dipendenti hanno allertato le forze dell’ordine. Il tutto è accaduto all’ora di pranzo: l’uomo in questione ha minacciato i presenti di prendere borse e portafogli ma, quel punto, i dipendenti si sono chiusi all’interno dell’ufficio.

Polizia e carabinieri son arrivati poco dopo e ora sono a caccia del presunto bandito.