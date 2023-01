Erano da poco passate le tre della scorsa notte quando…

PIETRAVAIRANO -Tentato colpo in un’abitazione, messi in fuga dal proprietario. Durante la scorsa notte nella zona residenziale di Pietravairano un gruppo, sembrerebbe composto da quattro persone, avrebbe tentato l’irruzione in un’abitazione.

I malviventi sarebbero stati messi in fuga dal proprietario il quale avrebbe esploso in aria alcuni colpi d’arma da fuoco intimorendo i ladri e facendoli così desistere dalle loro cattive intenzioni.