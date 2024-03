Tentano di svaligiare abitazione, messi in fuga dai proprietari

Escalation di furti in provincia.

ORTA DI ATELLA. Quello che sta per chiudersi è stato un altro “weekend di incassi” per i topi d’appartamento che stanno dando un vero e proprio assalto alle abitazioni private, in gran parte della provincia di Caserta. Gli ultimi colpi sono stati denunciati ad Orta di Atella. Qui, però, in un caso non sono riusciti a svaligiare un appartamento sito in un condominio della zona residenziale. All’interno dell’abitazione vi erano, infatti, i proprietari che hanno dato l’allarme e messo in fuga i malviventi.