Tentano frode da 9mila euro al venditore di auto online. In 5 denunciati dalla Polizia Postale

TRENTOLA DUCENTA – Cinque campani sono stati denunciati per frode informatica, riciclaggio e autoriciclaggio dalla Polizia Postale di Cagliari, che indagava dopo la denuncia del titolare di una società che si occupa di commercio online di autovetture nuove ed usate. L’uomo ha segnalato un accesso abusivo al suo conto corrente online e l’effettuazione di un bonifico fraudolento di quasi novemila euro a favore di una carta di credito ricaricabile. I truffatori avrebbero bloccato la sim-card del cellulare associata al conto dell’imprenditore, attivato una nuova in un centro telefonico del Comune di Trentola Ducenta, sulla quale hanno ricevuto l’sms con la password temporanea necessaria per l’esecuzione dell’operazione fraudolenta. Dopo la denuncia il Compartimento della Polizia Postale di Cagliari è riuscito a bloccare parte della somma, tremila euro, già trasferiti su un conto corrente di Poste Italiane cointestato a due dei denunciati. Successivamente la Polizia è risalita alle altre quattro persone, risultate beneficiarie delle somme trasferite e recuperando i restanti seimila euro.