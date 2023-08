Tentata violenza carnale a una ragazza per strada

L’intervento salvifico di due persone…

ORTA DI ATELLA – Una tentata violenza carnale, fortunatamente sventata dall’intervento di due persone che si sono trovate nel posto giusto al momento giusto.

È avvenuto ieri sera, giovedì, a Orta di Atella, tra via Clanio e via Giordano Bruno.

Una giovane stava rientrando a casa quando è stata avvicinata da un uomo. Avances spinte, poi il tentativo di abusare di lei.

Ma la fortuna ha voluto che in quel momento transitasse sulla strada uno scooter sul quale viaggiavano due ragazzi ortesi, che hanno assistito alla scena e sono riusciti, non senza resistenza da parte dell’aggressore, a metterlo in fuga.