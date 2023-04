“Teresa B”, una donna uccisa dall’orco di sua figlia. Presentazione del libro del magistrato Carlo Spagna

Evento al salone degli specchi del Teatro Garibaldi.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (tp) Il ricordo del processo, il ruolo della giustizia nei confronti del carnefice e della famiglia della vittima, Teresa Buonocore, la donna di Portici brutalmente uccisa nel 2010 per aver denunciato l’orco di sua figlia. Di questo si è parlato all’incontro tenutosi, ieri pomeriggio, al salone degli Specchi del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere per la presentazione del libro “Teresa B” di Carlo Spagna, il magistrato di origine Lucana, estensore della sentenza in Corte d’Assise, conclusasi con il verdetto dell’ergastolo per il mandante dell’omicidio. Spagna ha affrontato la storia di questa donna napoletana mettendo insieme sia gli elementi della cronaca giudiziaria ma anche uno spazio di riflessione sulla giustizia e le tante falle in cui ci si può imbattere. All’evento sono intervenuti il Sostituto Procuratore Gionata Fiore, l’avvocato penalista Camillo Irace, l’onorevole Camilla Sgambato. Ha moderato l’incontro l’avvocato penalista Francesco Piccirillo.

Carlo Spagna, oggi magistrato in pensione, ha sottolineato che il ricavato della vendita del libro sarà devoluto dalla figlia della donna uccisa, che nell’opera viene chiamata Manuela, la vittima più indifesa di questa storia. È lei la sopravvissuta agli abusi sessuali, è lei che con coraggio ha testimoniato alle tante udienze nei vari gradi del processo raccontando fatti terribili. Maltrattamenti ai bambini, di cui si parla ancora poco e che troppo spesso vengono minimizzati anche dagli “addetti ai lavori”. “A breve questa storia – ieri è stato annunciato dallo stesso autore- sarà raccontata in un film documentario sul grande schermo”.