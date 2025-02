Terno d’oro: maxi vincita al Lotto nel casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

FRIGNANO – In Campania, i festeggiamenti non mancano grazie alle vincite al Lotto e al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 18 febbraio, sono stati vinti oltre 23mila euro a Frignano, in provincia di Caserta, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Napoli, centrati nel punto vendita di Corso Italia.

Nel concorso dello stesso giorno, la regione ha visto complessivamente vincere 70mila euro. Un colpo da 50mila euro è stato registrato a Ischia, in provincia di Napoli, presso il punto vendita di Via Iasolino, con un 9 Oro. Inoltre, 20mila euro sono stati vinti a Battipaglia, in provincia di Salerno, presso l’esercizio di Via Belvedere.