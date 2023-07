TERRA DEI FUOCHI. Sversa rifiuti pericolosi: autolavaggio multato

Controlli in mezza provincia

SAN FELICE A CANCELLO – Nel corso della scorsa settimana, grazie al dispiegamento in forze di personale e mezzi dell’Esercito Italiano e delle Forze dell’Ordine, sono stati intensificati i pattugliamenti, i posti di controllo e le operazioni con i droni nell’area della “Terra dei Fuochi”. In parallelo sono state sottoposte a numerose verifiche imprese riguardo il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti. I risultati contano 102 persone identificate e 6 denunciate, 4 autoveicoli sequestrati, 3 attività ed aree per 310 mq sottoposte a sequestro ,oltre a sanzioni pecuniarie per circa 450.000 euro. Sanzionati in particolare un autolavaggio a San Felice a Cancello, per versamento di rifiuti pericolosi, e una autodemolizione a Marigliano.

Controlli straordinari contro lo smaltimento illecito e per la prevenzione di roghi sono stati disposti a Aversa, Capua, Castel Volturno e San Cipriano d’Aversa. Ad essi si aggiungono quattro operazioni interforze,, sotto ordinanza dei Questori delle due province, con ampia mobilitazione delle Forze di Polizia territoriali , delle Asl , delle Polizie Municipali e Provinciali, del Reparto Operativo Aereo Navale della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF). Action day a Sessa Aurunca e Carinola, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Arienzo.