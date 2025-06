TERREMOTO. Trema la terra, evacuate le scuole: esami di maturità interrotti

A Bacoli crolla costone a Punta Pennata

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 12:47: la magnitudo è di 4.6. L’ epicentro con una profondità di 4,9 km è’ stato registrato nei pressi di Bacoli. I sismografi hanno registrato almeno altre cinque scosse dopo la principale. Ad oggi è la la scossa più forte, mai registrata

Grosso spavento in alcune scuole della zona Occidentale dove sono in corso gli orali degli esami di maturità 2025, le attività sono state interrotte, studenti, professori e personale non docente è stato invitato a lasciare gli istituti. La scossa è stata avvertita anche in alcuni comuni del casertano

A preoccupare in particolare è stato il crollo di una porzione della falesia di Punta Pennata, a Bacoli, da tempo segnalata come area fragile sotto il profilo idrogeologico. Molte le persone che per lo spavento si sono riversate in strada