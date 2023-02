Terreno incolto in fiamme, vigili del fuoco al lavoro

Le fiamme si levano alte, alimentate dal forte vento che spira sulla provincia. Il rogo è divampato dopo l’esplosione di alcuni fuochi d’artificio che, incautamente, qualcuno ha acceso.

SANTA MARIA A VICO Un terreno incolto ha preso fuoco, da pochi minuti, in località Messercola, a Santa Maria a Vico. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, alimentate dal forte vento. Probabilmente il rogo ha preso il via dall’esplosione di alcuni fuochi d’artificio che, incautamente, qualcuno ha acceso.