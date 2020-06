Terribile incidente lungo la Provinciale. Auto si ribalta, giovane finisce in ospedale

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri pomeriggio, lungo la Provinciale 335, nei pressi dell’uscita di Gricignano d’Aversa, un giovane a bordo di una Lancia Y ha perso il controllo del veicolo. Sbandando con la vettura ha colpito il guard rail e l’auto si è ribaltata lungo la carreggiata

Il conducente ha riportato lesioni e ferite, ma non è in pericolo di vita, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine per eseguire gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente e per garantire la viabilità delle auto in transito.