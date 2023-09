TERRIBILE SCIAGURA LUNGO LA VARIANTE. Muore ragazzo 26enne figlio di un vigile del fuoco. Si è scontrato con un’auto durante l’inseguimento di una banda di rapinatori da parte di una volante

Incredibile dinamica: i banditi avevano colpito in una tabaccheria di via Tescione e successivamente hanno imboccato la Variante probabilmente dall’ingresso di Caserta Ovest- San Leucio ed è proprio nella rampa d’ingresso oppure di uscita (in questo caso sarebbe stata percorsa contromano)

CASERTA – Un’ incredibile disgrazia e una dinamica che ha pochi precedenti nella storia seppur datata, dei nostri racconti e delle nostre conoscenze relative alla cosiddetta cronaca nera. Banditi, malviventi hanno ancora una volta perpetrato una rapina ad un tabacchi del rione Tescione a Caserta. Non sappiamo se lo stesso che fu rapinato qualche tempo fa. La loro auto ha imboccato al Variante Anas a quanto pare dall’entrata di Caserta ovest- San Leucio alla quale presumibilmente è arrivata attraversando il sottopasso della Reggia ed entrando nell’abitato di Sala di Caserta. L’auto probabilmente una Fiat Stilo è stata intercettata da una volante della polizia. Manovre repentine, obbligate dalla particolare situazione nel conteso di una strada già pericolosa di per se. Una fatalità. Un ragazzo di 26anni, tra due mesi ne avrebbe compiuti 27, che si è trovato a passare in sella ad una moto nel posto e nel momento sbagliato. Dell’impatto si sa poco. Ma si sa che si tratta del figlio di un valoroso vigile del fuoco di Caserta, tra le altre cose figlio unico. Un papà e una mamma disperati che a quanto pare sono già arrivati sul posto dove sono accorsi anche i mezzi dei pompieri a partire da un carro luci allertati dalle forze dell’ordine.

Purtroppo, come abbiamo già scritto nel nostro primo lancio, i sanitari del 118 di Caserta non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Si attende che il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere coadiuvato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Caserta, accorsi anch’essi sul posto, conceda lo spostamento della salma che di qui a poco raggiungerà l’istituto di medicina legale dell’ ospedale civile di Caserta.

Per quello che ci riguarda non possiamo fare altro che abbracciare questi due genitori ed esprimere la nostra piena solidarietà al corpo dei vigili del fuoco di Caserta, colpito da questa autentica tragedia. Per un fatto di riservatezza e per rispettare il dolore di questa mamma e di questo padre abbiamo deciso per il momento di non fornire nè le generalità nè le iniziali del ragazzo almeno fino a quando questo non raggiungerà il reparto di medicina legale.