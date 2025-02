Terrorizza povera madre “se non paghi tuo figlio va in galera”. E così falso direttore di banca frega 25 mila euro, orologio di lusso e oro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – Nella giornata di oggi, si è concluso il processo nei confronti di I. C., accusato di aver truffato un’anziana signora di 80 anni. L’imputato, difeso dall’avvocato Gianfranco Carbone, era accusato di aver simulato di essere il direttore della banca del figlio della vittima, minacciando la donna con parole intimidatorie: “Se non paga, va in galera“.

Approfittando dell’età avanzata e della paura della signora per la presunta situazione di suo figlio, l’imputato ha convinto la donna a consegnargli una somma di 25.000 euro, un orologio Zenith, anelli d’oro e orecchini. Il complice di I.C. aveva anche simulato la voce del figlio della vittima per rendere ancora più credibile la truffa.

Il processo si è svolto con il giudizio abbreviato, dinanzi al Gup Todisco del tribunale di Aversa Napoli Nord.. La Procura aveva inizialmente contestato l’ipotesi di estorsione pluriaggravata, chiedendo una condanna di 8 anni di reclusione e una multa di 8.000 euro. Tuttavia, il giudice ha accolto la tesi difensiva, ritenendo il fatto un caso di truffa aggravata di tipo “vessatorio”. La condanna finale per I.C. è stata di 4 anni di reclusione e una multa di 1.200 euro.