“Ti sparo in faccia”. Arrestato marito violento. Nascondeva un fucile artigianale

FRIGNANO – In Frignano, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 42enne del posto per maltrattamenti in famiglia nei confronti della 42enne moglie convivente, detenzione di arma clandestina, e possesso di documenti falsi.

L’uomo, nel pomeriggio di ieri, per futili motivi, avrebbe minacciato di morte la donna dicendole “ti sparo in faccia”.

In precedenza, nel 2013, fu arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie.

All’inizio di quest’anno, l’uomo, che lavora solo saltuariamente come operaio, ha iniziato nuovamente a discutere e litigare con la moglie. La motivazione dei litigi pare sia legata proprio alla continua richiesta di denaro avanzata nei riguardi della donna che, invece, lavora come badante.

A seguito di perquisizione domiciliare i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato un fucile artigianale illegalmente detenuto, privo di matricola e nr.35 cartucce nonché una carta d’identità valida per l’espatrio palesemente contraffatta. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.