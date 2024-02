“Ti uccido, ti sparo in testa”: minaccia l’ex marito della compagna. La decisione del giudice

L’imputato intervenne tra i due ex coniugi nella gestione dei figli

SAN NICOLA LA STRADA. Era finito davanti al giudice accusato di avere minacciato di morte l’ex marito della sua compagna. Per il giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, però, il fatto non sussiste e, per tale ragione, ha assolto il 46enne di San Nicola la Strada.

I fatti, stando alle accuse della Procura, si svolsero ne 2021 quando l’uomo si “intromise” nelle telefonate che la sua compagna aveva con l’ex per la gestione dei figli. In quelle occasioni l’imputato avrebbe minacciato di morte la vittima, dicendogli “ti uccido, ti sparo in testa”. Il giudice ha però fatto proprie le tesi della difesa, assolvendo l’uomo.